قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات العدو ومرتزقته وقتلى وجرحى في صفوفهم

صنعاء - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد.





وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستيا نوع بدر1 على معسكر القوات الخاصة السعودية بقطاع جيزان ,و صلية من صواريخ الكاتيوشا على موقع العبادية , واستهدف قصف صاروخي مرابض مدفعية العدو ومرتزقته بمعسكر قزع بالقطاع نفسه .



وفي عسير تم إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف قعمة الشيخ , وقصف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب ,وتم قنص مرتزقين من في المنطقة نفسها .



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا رقابة صلة بقطاع نجران فيما دكت المدفعية تجمعات وتحصينات جيش العدو في مواقع الشبكة والمخروق والضبعة وطلعة رجلا .



وفي القطاع نفسه استهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر , قبالة منفذ الخضراء, وتم قنص مرتزق في رشاحة قبالة المنفذ .



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في قصف للجيش واللجان على مواقعهم في وادي سداح بمديرية المصلوب محافظة الجوف وانفجار مخزن للأسلحة , كما انفجرت آلية عسكرية تحمل معدل 14.5 في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بالمحافظة .



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في الجوازعة بمديرية طور الباحة محافظة لحج

[24/مارس/2018]سبأ