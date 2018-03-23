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بدء دورة تدريبية بصنعاء حول إعداد البحوث الصحية
[24/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إعداد البحوث الصحية و كتابة المقترح البحثي ينظمها مستشفى الكويت الجامعي بالتعاون مع شركة فرانس ليه مكتب اليمن .

تهدف الدورة في خمسة أيام إلى تنمية مهارات 30 طبيباً في مرحلة البورد تخصص طب الأطفال ، وتأهيلهم في مجال البحث العلمي وكذا تعريفهم على كيفية كتابة المشكلات الصحية والطبية وفق الأسس العلمية وكيفية الكتابة العلمية للمقترحات البحثية .

وفي الافتتاح أشار مدير عام مستشفى الكويت الجامعي الدكتور أمين الجنيد إلى أهمية الدورة في تعزيز مستوى أداء الكوادر الوظيفية في مجال البحوث الصحية وكيفية جمع المعلومات وصياغة الأهداف البحثية .

وأكد ضرورة الاهتمام بالبحوث الطبية والصحية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد و حرص المستشفى على عقد مثل هذه الدورات العلمية ، مثمناً جهود شركة فرانس ليه ودعمها لهذه الدورة للارتقاء بقدرات الكوادر الطبية في مجال البحوث الصحية .

من جانبهما استعرض رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الدكتور جلال السقاف و مدير إدارة البحوث بالوزارة مدرب الدورة الدكتور محمد خليل برنامج الدورة في كيفية إعداد الخطوط العريضة للمقترح البحثي والمشكلة وتحديدها وأولوياتها وصياغتها وشروط ومواصفات عنوان مشروع البحث ومنهجيته.

بدوره أكد مدير شركة فرانس ليه مكتب اليمن الدكتور عبدالله العقاب أهمية البحوث الصحية لتحقيق المساهمة الفعالة في خدمة قطاعات الصحة والمجتمع و توفير المعارف حول أسباب الأمراض واعتلال الصحة وتطوير تقنيات العلاج والوقاية.

وأعرب عن أمله في أن تحقق الدورة أهدافها في مجال تنشيط البحوث الخاصة بالصحة وتطوير الأداء المبني على البحوث العلمية

سبأ
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