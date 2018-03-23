بيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين الأسبوع المقبل

سيول-سبأ:

وافقت كوريا الشمالية السبت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين.



وأفادت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن كلا من الكوريتين سترسل وفدا يضم ثلاثة أعضاء إلى قرية بانمونجوم الحدودية الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بين الكوريتين في أواخر أبريل.



وأضافت الوزارة ان سيول اقترحت ان تتم المحادثات في جناح التوحيد الموجود في الجزء الشمالي من بانمونجوم.



والقمة المقررة بين الكوريتين في اواخر ابريل، قد يعقبها اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجها لوجه.



والثلاثاء، أعلنت واشنطن وسيول أن مناوراتهما العسكرية المشتركة ستستأنف الشهر المقبل لكن التدريبات الأساسية ستختصر لمدة شهر، في خطوة تبرز الانفراج الدبلوماسي حول المناورات التي طالما اثارت غضب بيونغ يانغ.

[24/مارس/2018]سبأ