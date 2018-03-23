العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم

محافظات - سبأ :

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امرأة حامل استشهدت إثر انفجار قنابل عنقودية ألقاها طيران العدوان على منطقتي الحمزات والطويلة بمديرية سحار في محافظة صعدة .



وشن الطيران غارتين على منطقتي الفرع و طيبة الاسم بمديرية كتاف .



وأكد المصدر استشهاد رجل وابنه إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في الخط العام بمديرية التحيتا محافظة الحديدة ، كما شن غارة على ساحل الفازة بالمديرية نفسها .



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالأسلحة طاقة شمسية لإحدى آبار المياه في مزرعة بمنطقة الباطن بمديرية المتون في محافظة الجوف ، فيما شن الطيران ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية المصلوب .



واستهدف طيران العدوان بغارتين منازل المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وشن خمس غارات على منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج كما استهدف إحدى المدارس في منطقة كرش بغارتين .



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

[24/مارس/2018]واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم امرأة حامل.سبأ