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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 10:45:21م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة جمعة رجب
ألقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي كلمة اليوم بمناسبة جمعة رجب فيما يلي نصها:
روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب
إنتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بريطانيا لعدم رغبتها في الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية .. مؤكداً أن موسكو لن تسكت عن موجة العنف التي تواجهها من جانب الغرب.
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
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طيران العدوان يشن غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم غارة على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على ساحل الفازة بمديرية التحيتا.
سبـأ
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