محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الداخلية تخصص الرقم ٨٠٠٠١٨٨ لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن مخالفات الغاز صنعاء - سبأ :

أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص الرقم " ٨٠٠٠١٨٨" المجاني لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عن أي تلاعب في أسعار الغاز أو محاولة احتكاره أو إخفاءه.



وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وتقديم أي معلومات في هذا الشأن.



وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية ستطبق النظام والقانون بصرامة بحق كل تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطن على كل المستويات.



إلى ذلك دعت وزارة الداخلية جميع وسائل نقل الغاز إلى تركيب نظام الجي بي إس "نظام تحديد المواقع" .. مشيرة إلى أن شركة الغاز ستحدد فترة زمنية لتركيب النظام ومن لم يلتزم ستقوم الأجهزة الأمنية بضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

سبـأ [23/مارس/2018]سبـأ