محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الاستعدادات للمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء صنعاء-سبأ:

ناقش لقاء موسع اليوم بمديرية بلاد الروس محافظة صنعاء برئاسة وكيل المحافظة أبو نجوم المحاقري، الاستعداد للمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان بحضور قيادات السلطة المحلية والمشائخ.



وفي اللقاء ثمن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد صالح الخولاني تضحيات أبناء المديرية في الذود عن الوطن ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين .. داعيا إلى المشاركة الفاعلة في فعالية الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان الاثنين المقبل بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.



حضر اللقاء مدير المديرية أحمد فرحان وأمين عام محلي المديرية صرقح علي صرقح.



إلى ذلك ناقش لقاء بمديرية الطيال محافظة صنعاء اليوم، الاستعدادات للمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.



وأكد اللقاء الذي ضم مدير المديرية معين القيري وأمين عام محلي المديرية أحمد النيني والمشائخ والأعيان، أهمية المشاركة الفاعلة في الفعالية تأكيدا على استمرار الصمود.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ