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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 08:09:34م
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قافلة ووقفة بالذكرى الثالثة للصمود في الحداء بذمار
[23/مارس/2018]
ذمار-سبأ:
قدم أبناء مديرية الحداء بمحافظة ذمار اليوم قافلة غذائية ونقدية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

وخلال تقديم القافلة التي احتوت على مواد غذائية متنوعة وأغنام ومبالغ مالية، نُظمت وقفة احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان .

وفي الوقفة التي شارك فيها قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية، أشار مدير مديرية الحداء عبدالكريم الصارم، إلى ما يمر به الوطن من عدوان غاشم يستهدف كافة أبناء اليمن ومقدراته ووحدة أراضيه ونسيجه الاجتماعي.

ولفت إلى أهمية استمرار الثبات والصمود وتوحيد الصف في مواجهة العدوان الذي استباح دماء اليمنيين ودمر مقدرات الوطن وبنيته التحتية.

وأكد الصارم أهمية التكاتف وتعزيز روح المحبة والإخاء والتسامح والتعاون بين أبناء المجتمع لتجاوز كافة التحديات التي فرضها العدوان والتصدي لمؤامراته.

فيما أكد المشاركون في الوقفة استمرار الثبات والصمود وتعزيز التلاحم في مواجهة العدوان ودعم الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

سبأ
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