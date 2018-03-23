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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 08:09:34م
قائد الثورة يدعو للخروج الكبير في ميدان السبعين بمرور ثلاثة أعوام من العدوان
دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج الكبير في الفعالية المركزية بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين المقبل بمرور ثلاثة أعوام من العدوان.
روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب
إنتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بريطانيا لعدم رغبتها في الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية .. مؤكداً أن موسكو لن تسكت عن موجة العنف التي تواجهها من جانب الغرب.
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
انطلاق حملة تغريدات أضرار العدوان بقطاع الصحة في اليمن
مناقشة الاستعدادات للمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
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العدوان السعودي على اليمن
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العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
انطلاق حملة تغريدات أضرار العدوان بقطاع الصحة في اليمن
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مدرسة في لحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح في مأرب
[23/مارس/2018]
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