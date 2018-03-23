روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب إنتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بريطانيا لعدم رغبتها في الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية .. مؤكداً أن موسكو لن تسكت عن موجة العنف التي تواجهها من جانب الغرب.