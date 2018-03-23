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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 07:50:42م
قائد الثورة: الشعب اليمني يقاوم بعنفوان ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني يقاوم بعنفوان وفاعلية كبيرة بعد ثلاث سنوات من العدوان، ويتصدّى باستبسال وصمود عظيم لهذا العدوان الغاشم، ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء.
روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب
إنتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بريطانيا لعدم رغبتها في الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية .. مؤكداً أن موسكو لن تسكت عن موجة العنف التي تواجهها من جانب الغرب.
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[23/مارس/2018]
حجة-سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
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[23/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مدرسة في لحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح في مأرب
[23/مارس/2018]
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