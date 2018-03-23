اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الفنزويلي يأمر بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية كراكاس – سبأ :

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية البوليفار من خلال حذف ثلاثة أصفار من قيمتها وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد.



وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من يونيو/ حزيران وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار.



ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط بنسبة 99 بالمائة مقابل الدولار في السوق السوداء منذ تولي مادورو السلطة في أبريل نيسان عام 2013م.



لكن مادورو (55 عاما) قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن حرب تجارية تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وبينما يبدو الإجراء رفعاً لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييراً للوحدة النقدية للعملة إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي.



كانت حكومة فنزويلا غيرت الوحدة النقدية لعملتها بشكل مماثل من خلال حذف ثلاثة أصفار قبل عشر سنوات.



وارتفعت الأسعار في فنزويلا ستة آلاف و147 بالمائة في 12 شهراً حتى فبراير شباط وفقاً لتقديرات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، وهو رقم يتماشى إلى حد كبير مع الأرقام التي قدرها خبراء اقتصاد مستقلون.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ