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  عربي ودولي
إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة
[23/مارس/2018]
القدس المحتلة – سبأ :
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداءات لقوات الاحتلال اليوم الجمعة على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة .

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في أبراج المراقبة العسكرية وبالدبابات في محيط المواقع العسكرية شمال وشرق بيت حانون شمال قطاع غزة، أطلقوا الرصاص الحي صوب الشبان ما أدى لإصابة شاب (18عاماً) برصاصة نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

واوضحت الوكالة ان قوات الاحتلال المتمركزة اعتدت على مواطنين في محيط موقع عسكري شرق مدينة غزة أطلق خلالها قناصة الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين الذين اقتربوا من السياج الفاصل.

واضافت ان ذلك أدى لإصابة شاب برصاصة في وجهه نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأصيب شاب خلال المواجهات التي شهدها شرق خانيونس جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، فيما أصيب آخرون بالاختناق، وشاب آخر برصاصة في قدمه نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا، شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

سبأ
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