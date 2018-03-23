ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 07:50:42م
قائد الثورة: الشعب اليمني يقاوم بعنفوان ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني يقاوم بعنفوان وفاعلية كبيرة بعد ثلاث سنوات من العدوان، ويتصدّى باستبسال وصمود عظيم لهذا العدوان الغاشم، ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء.
روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب
إنتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بريطانيا لعدم رغبتها في الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية .. مؤكداً أن موسكو لن تسكت عن موجة العنف التي تواجهها من جانب الغرب.
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
مناقشة الاستعدادات للمشاركة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
قافلة ووقفة بالذكرى الثالثة للصمود في الحداء بذمار
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ترامب يعين أحد المحافظين المتشددين مستشاراً للأمن القومي في البيت الأبيض
[23/مارس/2018]
واشنطن – سبأ :
عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس جون بولتون أحد المحافظين الجدد المتشددين الذي يعمل محللاً لدى قناة فوكس نيوز في منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلفاً للجنرال هربرت ريموند ماكماستر .

وكان مكماستر قد تولى منصب مستشار الأمن القومي في وقت مبكر من رئاسة ترامب، وحل محل مايكل فلين الذي لاحقته فضيحة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وماكماستر "اتفقا فيما بينهما" على تركه المنصب.

وجاء تعيين بولتون بينما يفترض أن تبدأ مفاوضات تاريخية مع كوريا الشمالية، ومع اقتراب موعد حاسم لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان بولتون السفير السابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، من أشد منتقديه.

وكتب ترامب في تغريدة "يسعدني أن أعلن أن جون بولتون سيكون مستشاري الجديد للأمن القومي اعتباراً من التاسع من نيسان/أبريل 2018م".

ويعد بولتون من الصقور ويؤيد استخدام القوة العسكرية مع كوريا الشمالية وإيران، وجاء الإعلان عن تعيينه بعد ما يزيد بقليل على أسبوع من إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية واختيار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو ليحل محله.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وفاة فتاة متأثرة بطلق ناري من زميل لها في مدرسة بولاية ماريلاند الامريكية
إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة
منظمة العفو الدولية تنتقد تسليح الولايات المتحدة وبريطانيا تحالف العدوان السعودي
إصابة أربعة متطوعين من الهلال الأحمر السوري ومدنيين شرق دمشق
روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب
مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن داخل متجر في مدينة تريب جنوب فرنسا
رئيس الوزراء الياباني يرغب في إجراء محادثات مع رئيس كوريا الشمالية
منظمة الفاو:العام الماضي شهد زيادة تدهور أزمة الغذاء حول العالم
الصحة العالمية:159 شخص في العالم يعتمدون على شرب المياه من البحيرات
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في التحيتا بالحديدة
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مدرسة في لحج
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[23/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح في مأرب
[23/مارس/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة حطب في الحديدة
[22/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by