عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يعين أحد المحافظين المتشددين مستشاراً للأمن القومي في البيت الأبيض واشنطن – سبأ :

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس جون بولتون أحد المحافظين الجدد المتشددين الذي يعمل محللاً لدى قناة فوكس نيوز في منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلفاً للجنرال هربرت ريموند ماكماستر .



وكان مكماستر قد تولى منصب مستشار الأمن القومي في وقت مبكر من رئاسة ترامب، وحل محل مايكل فلين الذي لاحقته فضيحة.



وقال البيت الأبيض إن ترامب وماكماستر "اتفقا فيما بينهما" على تركه المنصب.



وجاء تعيين بولتون بينما يفترض أن تبدأ مفاوضات تاريخية مع كوريا الشمالية، ومع اقتراب موعد حاسم لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان بولتون السفير السابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، من أشد منتقديه.



وكتب ترامب في تغريدة "يسعدني أن أعلن أن جون بولتون سيكون مستشاري الجديد للأمن القومي اعتباراً من التاسع من نيسان/أبريل 2018م".



ويعد بولتون من الصقور ويؤيد استخدام القوة العسكرية مع كوريا الشمالية وإيران، وجاء الإعلان عن تعيينه بعد ما يزيد بقليل على أسبوع من إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية واختيار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو ليحل محله.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ