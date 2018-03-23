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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 07:50:42م
قائد الثورة: الشعب اليمني يقاوم بعنفوان ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني يقاوم بعنفوان وفاعلية كبيرة بعد ثلاث سنوات من العدوان، ويتصدّى باستبسال وصمود عظيم لهذا العدوان الغاشم، ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء.
روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب
إنتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بريطانيا لعدم رغبتها في الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية .. مؤكداً أن موسكو لن تسكت عن موجة العنف التي تواجهها من جانب الغرب.
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.
اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.
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  اقتصاد
27 مليون ريال إيرادات الواجبات في المحويت خلال فبراير الماضي
[23/مارس/2018]
المحويت-سبأ:
ارتفعت إيرادات الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت خلال فبراير الماضي إلی 27 مليون و655 ألف ريال.

وأوضح مدير مكتب الواجبات بالمحويت محمد عبد الكريم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيادة في الإيرادات مقارنة مع المقابل من عام 2017م بلغت تسعة ملايين و974 ألف ريال.

وأشار إلی الجهود المكثفة لرفع الإيرادات الزكوية من خلال النزول الميداني والتنسيق المستمر مع مشائخ والأمناء في القرى والعزل بمديريات المحافظة.

ونوه عبدالكريم بحرص قيادة المحافظة وتعاونها في تذليل الصعوبات وبما يسهم في زيادة إيرادات المحافظة من الواجبات الزكوية.

سبأ
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