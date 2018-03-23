اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 27 مليون ريال إيرادات الواجبات في المحويت خلال فبراير الماضي المحويت-سبأ:

ارتفعت إيرادات الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت خلال فبراير الماضي إلی 27 مليون و655 ألف ريال.



وأوضح مدير مكتب الواجبات بالمحويت محمد عبد الكريم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيادة في الإيرادات مقارنة مع المقابل من عام 2017م بلغت تسعة ملايين و974 ألف ريال.



وأشار إلی الجهود المكثفة لرفع الإيرادات الزكوية من خلال النزول الميداني والتنسيق المستمر مع مشائخ والأمناء في القرى والعزل بمديريات المحافظة.



ونوه عبدالكريم بحرص قيادة المحافظة وتعاونها في تذليل الصعوبات وبما يسهم في زيادة إيرادات المحافظة من الواجبات الزكوية.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ