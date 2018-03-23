محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بصنعاء يناقش الاستعدادات الاخيرة للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود صنعاء- سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم ، برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم ، استعدادات المديريات للحشد والمشاركة في الفعالية المركزية يوم الاثنين المقبل بميدان السبعين بالذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.



واستعرضت اللجنة الرئيسية الخاصة بالحشد التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية حول الاستعدادات الاخيرة ، واستعداد عدد من المديريات الخاصة بتجهيز قوافل الاسناد الغذائية دعما للجبهات وتسييرها من ميدان السبعين عقب انتهاء الفعالية .



واكد الاجتماع الذي ضم الوكيلان جبران غوبر ومحمد الحباري ، أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية في عملية التحشيد للفعالية ، مشيدا بالجهود المبذولة من قيادات وأعضاء السلطات المحلية والتربويين والمرشدين وممثلي المكونات والتنظيمات السياسية في هذا الاطار.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ