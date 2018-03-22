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اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
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اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة بصنعاء
[23/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ينظم الاتحاد العام لرياضة الصم بطولة الجمهورية الثالثة لكرة الطاولة للصم خلال الفترة 25 – 28 مارس الجاري.

وأوضح الأمين العام لاتحاد رياضة الصم إبراهيم جحاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البطولة التي يشارك فيها أكثر من 35 لاعبا من أندية ومراكز الصم الرياضي في مختلف المحافظات، تأتي ضمن أنشطة الإتحاد وبرنامج الرياضي للعام الجاري .

وأشار إلى أن البطولة تهدف إلى تنمية قدرات اللاعبين من شريحة الصم في لعبة كرة الطاولة وتوسيع قاعدتها الرياضية .. مبينا أن برنامج الاتحاد الرياضي، حافل بالأنشطة والفعاليات خلال العام الجاري في مختلف الألعاب الرياضية .

وحدد جحاف موعد وصول الفرق المشاركة في البطولة يوم الأحد المقبل، على أن ينعقد الاجتماع الفني للبطولة مساء ذات اليوم، لإجراء القرعة وتوزيع اللائحة الفنية على الفرق المشاركة وكذا استكمال إجراءات تنظيم البطولة فنيا وإداريا .

سبأ
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