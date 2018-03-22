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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 06:27:49م
قائد الثورة: الشعب اليمني يقاوم بعنفوان ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني يقاوم بعنفوان وفاعلية كبيرة بعد ثلاث سنوات من العدوان، ويتصدّى باستبسال وصمود عظيم لهذا العدوان الغاشم، ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.
الرومانية هاليب تنجو من فخ منافستها الفرنسية دودين في بطولة ميامي للتنس
نجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالمياً من فخ منافستها الفرنسية اوسيان دودين وتغلبت عليها 3-6 و6-3 و7-5 اليوم الجمعة لتبلغ الدور الثالث في بطولة ميامي المفتوحة للتنس .
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط الى 69.52 دولار للبرميل
[23/مارس/2018]
سنغافورة – سبأ :
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنسبة نحو واحد في المائة ، مدفوعة بخطط لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لتمديد التخفيض في الانتاج والتي طُبقت في 2017م حتى عام 2019م بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش 61 سنتاً وبنسبة 0.9 بالمائة إلى 69.52 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا ما يعادل واحداً بالمائة إلى 64.97 دولار للبرميل وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وأبرمت المنظمة ومجموعة من الدول غير الأعضاء فيها بقيادة روسيا اتفاقاً في يناير كانون الثاني 2017م لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً للتخلص من فائض المعروض.

سبأ
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