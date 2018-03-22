اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار النفط الى 69.52 دولار للبرميل سنغافورة – سبأ :

إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنسبة نحو واحد في المائة ، مدفوعة بخطط لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لتمديد التخفيض في الانتاج والتي طُبقت في 2017م حتى عام 2019م بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.



وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش 61 سنتاً وبنسبة 0.9 بالمائة إلى 69.52 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا ما يعادل واحداً بالمائة إلى 64.97 دولار للبرميل وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.



وأبرمت المنظمة ومجموعة من الدول غير الأعضاء فيها بقيادة روسيا اتفاقاً في يناير كانون الثاني 2017م لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً للتخلص من فائض المعروض.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ