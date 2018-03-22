رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرومانية هاليب تنجو من فخ منافستها الفرنسية دودين في بطولة ميامي للتنس ميامي – سبأ :

نجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالمياً من فخ منافستها الفرنسية اوسيان دودين وتغلبت عليها 3-6 و6-3 و7-5 اليوم الجمعة لتبلغ الدور الثالث في بطولة ميامي المفتوحة للتنس .



وبدت المفاجأة محتملة في المجموعة الأولى عندما أرهق إرسال دودين الأول منافستها الرومانية والتي واصلت مستواها المتواضع والذي تسبب في هزيمتها أمام نعومي اوساكا في الدور قبل النهائي لبطولة انديان ويلز الأسبوع الماضي.



لكن هاليب التي تعتمد على الدفاع وكانت تحاول تجاوز ألم في كاحلها الأيمن تحسنت مع تقدم المباراة والتي استمرت أكثر من ساعتين وتفوقت على دودين في سلاسل تبادل الضربات واللحظات المهمة في المواجهة.



وكانت نقطة التحول عندما حصلت هاليب على فرصة كسر إرسال منافستها عند التعادل 5-5 في المجموعة الثالثة وهاجمت الإرسال الثاني الضعيف لدودين (21 عاما) لتتقدم.



وفازت هاليب بالشوط التالي دون خسارة أي نقطة ولعبت إرسالاً ساحقاً في نقطة المباراة لتصعد لمواجهة البولندية اجنيشكا رادفانسكا المصنفة 30 التي تغلبت 6-3 و7-6 على البلجيكية اليسون فان اويتفانك.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ