محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب أوقاف صعدة ينظم لقاء لخطباء ومرشدي المحافظة صعدة-سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بصعدة أمس اللقاء الموسع للخطباء والمرشدين بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي.



وفي اللقاء أكد محافظ محمد جابر عوض أهمية اللقاء الذي ضم كوكبة من الخطباء والمرشدين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .



وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به الخطباء والمرشدين في التوعية بمخططات العدوان الرامية للنيل من وحدة وأمن واستقرار اليمن والسيطرة على خيراته ونهب ثرواته .. لافتا إلى ضرورة اضطلاع رسالة المنبر بدورها الفاعل في تعزيز الصمود المجتمعي ضد العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق اليمنيين.



ودعا المحافظ عوض إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية الاثنين المقبل بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، كتأكيد على وحدة وتلاحم اليمنيين وصمودهم في مواجهة العدوان.



من جانبه نوه وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتوجيه محمد طاهر أنعم بصمود أبناء محافظة صعدة في مواجهة العدوان واستمرارهم في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال.



وقال " إن اليمنيين يعتزون بدينهم وإسلامهم ولن يستسلموا مهما بلغت التضحيات ".. مشيراً إلى أن محافظة صعدة طالها القصف والتدمير كغيرها من محافظات الجمهورية .



وشدد أنعم على أهمية دور الخطباء والمرشدين في تعزيز حالة الصمود الشعبي في مواجهة صلف العدوان وغطرسته باعتبار ذلك من الأولويات.



فيما أكد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة لطف العواوي أهمية اضطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الشعب اليمني لأبشع عدوان وحصار منذ ثلاثة أعوام.



حضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان محمد أمين عز الدين، وعضو الأمانة لحزب السلم والتنمية محمد الشرفي وكوكبة من الخطباء والمرشدين في محافظة صعدة.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ