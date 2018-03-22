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إصابة أربعة متطوعين من الهلال الأحمر السوري ومدنيين شرق دمشق
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إصابة أربعة متطوعين من الهلال الأحمر السوري ومدنيين شرق دمشق
[23/مارس/2018]
دمشق – سبأ :
أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة عن اصابة اربعة من متطوعي الهلال الأحمر السوري وعدد من المدنيين بجروح نتيجة تفجير المجموعات المسلحة مستودعاً للذخيرة في مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق .

وأفادت وكال الانباء السورية ان المجموعات المسلحة في مدينة حرستا عمدت بعد ظهر اليوم إلى تفجير أحد مستودعات الذخيرة الذي اتخذته في أقبية أحد المباني السكنية في مدينة حرستا .

واضافت ان ذلك "تسبب بإصابة عدد من المدنيين واربعة متطوعين من الهلال الاحمر العربي السوري خلال القيام بعملهم في استكمال الإجراءات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من المدينة".

واكد مصدر في الهلال الأحمر السوري وفقاً للوكالة اصابة اربعة من متطوعين في صفوف الهلال الأحمر بجروح أثناء عملهم الانساني في مدينة حرستا .. مبيناً أن إصاباتهم متوسطة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

ودعا المصدر إلى حماية المتطوعين والعمل على تسهيل أداء منظمة الهلال الأحمر السوري في أداء عملها الإنساني.

وبدأت صباح اليوم الإجراءات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا وتتضمن نحو 1500 شخص لنقلهم إلى محافظة إدلب تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة ودخول جميع مؤسسات الدولة إليها.

سبأ
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