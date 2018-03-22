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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 06:05:28م
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إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1340 دولار للأوقية
[23/مارس/2018]
لندن – سبأ :
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهر في وقت دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.

وارتفع المعدن الاصفر بحلول الساعة 1127 بتوقيت غرينتش في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1340.66 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 20 فبراير شباط عند 1343.06 دولار.

كما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان واحداً بالمائة إلى 1340.90 دولار للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع اثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الخميس مذكرة قد تفرض رسوماً جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار ما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على ”التراجع عن حافة الهاوية“.

كما جاء ذلك مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا الأسبوع بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) توقعات لوتيرة زيادات لأسعار الفائدة كانت أقل قوة مما توقعه المستثمرون.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمائة إلى 16.51 دولار للأوقية وصعدت 1.3 بالمائة هذا الأسبوع.

وزاد البلاتين بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 951.74 دولار للأوقية ليتجه صوب الارتفاع بنسبة واحد بالمائة هذا الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 982.60 دولار للأوقية.

سبأ
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