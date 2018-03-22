محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمدينة حجة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان حجة -سبأ:

أكد أنباء مدينة حجة استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الذي يدخل العام الرابع على الشعب اليمني.



وأشاروا في وقفة احتجاجية نظمت اليوم بمرور ثلاثة أعوام من الصمود، إلى أن الشعب اليمني وبعد ثلاثة أعوام من العدوان، لديه الإرادة في مواصلة الثبات والصمود ولن يستجدي أو يستنجد بأي دولة أو المجتمع الدولي الذي أصم أذنيه وأغمض عينيه منذ الوهلة الأولى للعدوان عما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها الجبين .



وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار الشعب اليمني في العطاء والتضحية للدفاع عن أرضه وعرضه وكرامة وعزة أبناءه وسيادة واستقلاله ترابه.



ولفت البيان إلى وقوف أبناء حجة صفا واحدا في مواجهة العدوان وسيقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه خيانة دماء الشهداء.



وفي الوقفة التي حضرها عدد من قيادات المحافظة والشخصيات الإجتماعية والوجهاء .. ألقيت كلمات أشارت في مجملها إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم لن تزيد اليمنيين إلا قوة وبأسا واستبسالا وتلاحما وتماسكا في مواجهة العدوان.



وأكدت الكلمات إستمرار أبناء حجة في رفد جبهات العزة والشرف بالرجال والمال وتسير قوافل العطاء .. مشيرين إلى وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في خندق الدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.



وأشادت بالملاحم البطولية والإنتصارات الأسطورية التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف وما وراء الحدود .



ودعت الكلمات أبناء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان يوم 26 مارس الجاري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ