روسيا : لن نسكت عن موجة العنف التي نواجهها من جانب الغرب موسكو – سبأ :

إنتقد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بريطانيا لعدم رغبتها في الاعتراف بأن روسيا تخلصت من الأسلحة الكيميائية .. مؤكداً أن موسكو لن تسكت عن موجة العنف التي تواجهها من جانب الغرب.



وقال الناطق في تصريحات نقلتها وكالة (نوفوسيتي) الروسية للانباء اليوم الجمعة ان كل احتياطات الأسلحة الكيميائية الروسية تم تدميرها بالكامل .. مشيراً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت ذلك.



وشدد المتحدث في الوقت نفسه على أن البعثة الدبلوماسية البريطانية في موسكو لم تحضر المؤتمر الذي نظمته الخارجية الروسية لسفراء الدول الأجنبية يوم الأربعاء الماضي.



وقال "لم نر السفير البريطاني هناك. وإذا كانت هناك أسئلة لدى بريطانيا بهذا الخصوص فلماذا لم يأت السفير البريطاني ولم يرد أن يسمع الأجوبة عن هذه الأسئلة؟" .



واضاف "يبدو أنهم يطرحون الأسئلة ولا يريدون الحصول على الأجوبة.. وكأنهم يطرحون أسئلتهم ولديهم موقف جاهز بهذا الشأن.. إنه أمر غير عادل تماماً ويتناقض مع القانون الدولي والمبادئ الدولية للتصرف والدبلوماسية.. إنه عدم الرغبة في رؤية الحقيقة، وأقصد هنا غياب الأسلحة الكيميائية في روسيا".

سبأ [23/مارس/2018]سبأ