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  عربي ودولي
مقتل شخصين في عملية احتجاز رهائن داخل متجر في مدينة تريب جنوب فرنسا
[23/مارس/2018]
باريس – سبأ :
 قتل شخصان على الاقل اليوم الجمعة في عملية احتجاز رهائن داخل متجر في مدينة تريب جنوب فرنسا من قبل رجل يقول انه من تنظيم (داعش).

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر قريبة من الحادثة ان السلطات تشتبه بان المنفذ مغربي في الثلاثين كان تحت مراقبة السلطات بسبب انتقاله الى التطرف.

وبدأت عملية احتجاز الرهائن بعد دقائق على إصابة شرطي بجروح بالرصاص في مدينة مجاورة دون ان تعلن السلطات على الفور ما اذا كان هناك رابط بين الحادثتين.

وأعلن رئيس الحكومة ادوار فيليب ان "الوضع خطير" وان المسألة أحيلت امام القضاء المختص بمكافحة الارهاب .. مضيفاً ان كل العناصر "تحمل على الاعتقاد" بان الهجوم "عمل ارهابي"، الا انه رفض التحدث عن الحصيلة.

واضاف ان فيليب "العملية لا تزال جارية بالقرب من كركاسون.. لقد اختبأ رجل في سوبرماركت ومعه رهائن، والوضع خطير".

وكانت فرنسا شهدت بين 2015م و2016م سلسلة من الاعتداءات من قبل متشددين أوقعت 238 قتيلاً ومئات الجرحى.

ووفقاً للتقارير فان رجل دخل "قرابة الساعة 11,15 (10,15 توقيت غرينتش) محل سوبرماركت في تريب جنوب غرب فرنسا" وعقب ذلك سُمع اطلاق نار.

وكانت فرنسا شهدت بين 2015م و2016م سلسلة من الاعتداءات من قبل متشددين أوقعت 238 قتيلاً ومئات الجرحى.

سبأ
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