[23/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
بلغت إيرادات مديرية السبعين بأمانة العاصمة خلال العام الماضي 848 مليون و632 ألف ريال بزيادة ١٣٦ مليون ريال عن عام 2016م.
وأوضح تقرير مالي صادر عن مديرية السبعين أن إجمالي الموارد المحلية المحققة خلال العام الماضي ٢٢٨ مليون و٦٣٢ ألف ريال، فيما بلغ إجمالي عام الموارد المشتركة ٦٢٠مليون ريال.
وثمن مدير عام مديرية السبعين محمد ناجي جهود قيادة المديرية والمجلس المحلي وكافة العاملين بالمديرية والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق ارتفاع في تحصيل وتنمية الإيرادات والأوعية المختلفة.
وأكد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية بذل مزيد من الجهود خلال العام الجاري لتنمية الإيرادات وتحسين مستوى الأداء رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
سبأ