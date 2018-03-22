محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا انطلاق الجولة الأولى للتحصين ضد مرض الدفتيريا بتعز تعز-سبأ:

تنطلق غدا بمحافظة تعز الجولة الأولى للتحصين ضد مرض الدفتيريا، ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بدعم منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي .



وأوضح مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور حسن العزي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة التي ستسمر ستة أيام ستنفذ بمديريتي مقبنه والمظفر .



وأشار إلى أن المشرفين المركزيين ومشرفي المحافظة والمديريات المستهدفة استكملوا الإجراءات الفنية وتدريب مشرفي الفرق وكذا العاملين الصحيين لتنفيذ الحملة.



وبين أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر ستة أشهر حتى ١٥ سنة بمديريتي مقبنة والمظفر بإجمالي 100 ألف و183 طفلا وطفلة، حيث سيتم تطعيم الأطفال من ستة أشهر حتى سبع سنوات باللقاح الخماسي ومن سن سبع سنوات حتى 15 سنة باللقاح الثنائي.



ولفت الدكتور العزي إلى أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من الدفتيريا .. منوها بجهود الجميع في الإعداد للحملة على مستوى برنامج التحصين بالوزارة والمحافظة أو على مستوى المديريات.



وذكر أن هناك حملة تثقيف وإعلام صحي مصاحبة لحملة التحصين للتعريف بالدفتيريا وطرق الوقايه منه .. دعيا الآباء والأمهات إلى تطعيم أطفالهم بهذا اللقاح الذي يعد نفس اللقاح الذي يعطى للأطفال في التحصين الروتيني .



وطمأن مدير مكتب الصحة بتعز الجميع بأنه لا داعي للقلق أو التخوف من هذا اللقاح .. مؤكدا أهمية التعاون لإنجاح الحملة وتحصين الأطفال المستهدفين.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ