محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات بأمانة العاصمة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود صنعاء-سبأ:

نظمت بأمانة العاصمة اليوم وقفات عقب صلاة الجمعة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود والثبات في مواجهة العدوان.



وأكد المشاركون في الوقفات استمرار الصمود في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين من كل شبر من الوطن.



وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع البطولة والشرف دفاعا عن الوطن.



وباركوا الإنجازات التي تحققها القوة الصاروخية وما تقوم به من ضربات موجعة للعدو لردعه إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.



ودعت بيانات صادرة عن الوقفات كافة أبناء الوطن إلى الخروج المشرف صباح الاثنين القادم ألـ 26 مارس في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان للتأكيد على أن خيار الشعب اليمني هو الصمود والاستبسال.



كما دعت البيانات أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وإبراز مظلوميته من خلال الخروج في مسيرات ومظاهرات للمطالبة بإيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبأ [23/مارس/2018]سبأ