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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 04:39:23م
قائد الثورة: الشعب اليمني يقاوم بعنفوان ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني يقاوم بعنفوان وفاعلية كبيرة بعد ثلاث سنوات من العدوان، ويتصدّى باستبسال وصمود عظيم لهذا العدوان الغاشم، ويطور قدراته العسكرية لدرجة أذهلت الأعداء.
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أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
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جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
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  محلي
وقفة وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية من قبائل حفاش بالمحويت
[23/مارس/2018]
المحويت-سبأ:
سيرت قبائل مديرية حفاش بمحافظة المحويت اليوم قافلة غذائية دعما للجش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف والبطولة.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت مواد غذائية ومواشي وتبرعات نقدية نظم أبناء المديرية وقفة احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود بوجه العدوان.. مؤكدين استمرار الثبات والصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات.

وألقيت في الوقفة كلمات للمشائخ والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية في المديرية أكدت الاستعداد لتقديم المزيد من قوافل الدعم دفاعا عن الوطن.

ودعت قبائل حفاش إلى المشاركة الواسعة في فعاليات الذكرى الثالثة للصمود يوم 26 مارس بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .

سبأ
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