[23/مارس/2018]
المحويت-سبأ:
سيرت قبائل مديرية حفاش بمحافظة المحويت اليوم قافلة غذائية دعما للجش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف والبطولة.
وخلال تسيير القافلة التي تضمنت مواد غذائية ومواشي وتبرعات نقدية نظم أبناء المديرية وقفة احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود بوجه العدوان.. مؤكدين استمرار الثبات والصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات.
وألقيت في الوقفة كلمات للمشائخ والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية في المديرية أكدت الاستعداد لتقديم المزيد من قوافل الدعم دفاعا عن الوطن.
ودعت قبائل حفاش إلى المشاركة الواسعة في فعاليات الذكرى الثالثة للصمود يوم 26 مارس بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .
سبأ