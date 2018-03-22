[23/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الشعب اليمني وعمال اليمن إلى المشاركة الفاعلة في الحشد الجماهيري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء صباح الاثنين 26 مارس في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان والحصار.
وأكد بيان صادر عن الاتحاد تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحرب الظالمة التي تشنها دول التحالف السعودي على اليمن والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من العمال والنساء والأطفال والشيوخ تستدعي الخروج المشرف لإيصال مظلومية الشعب اليمني للمجتمع الدولي والعالم .
وأشار البيان إلى أن دول تحالف العدوان عمدت على تدمير البنية التحتية وقصف المصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات والمطارات والموانئ والمزارع وشبكات الكهرباء والجسور والطرق والاتصالات والمرافق الخدمية ما تسبب في فقدان ما يزيد عن ثلاثة ملايين عامل لأعمالهم ومصدر رزقهم .
ولفت البيان إلى أن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن تسبب في توقف صرف مرتبات الموظفين لأكثر من عام ونصف في إنتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية.
سبأ