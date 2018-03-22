ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 11:56:27ص
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
الأحوال المدنية بالأمانة تصدر أكثر من 165ألف وثيقة خلال العام الماضي
باليستي يدك شركة أرامكو و قنص 25 مرتزقاً وجندياً سعودياً خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة 20 مواطناً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
فعالية ثقافية بريمة بمرور ثلاث سنوات من الصمود (مكتمل)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأحوال المدنية بالأمانة تصدر أكثر من 165ألف وثيقة خلال العام الماضي
[23/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
أصدر مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعه بأمانة العاصمة صنعاء 165 ألفاً 559 وثيقة  بقيمة 166مليوناً و464 ألف ريال خلال العام الماضي 2017م.

وأوضح مدير عام مكتب الأحوال المدنية بالأمانة العقيد فضل الجبوبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إصدار 91 ألفاً و 788 بطاقة شخصية وعائلية و ستة آلاف و 771 وثيقة زواج وطلاق بالإضافة إلى شهادات الوفاة .
وأشار إلى أنه تم منح 67 ألف شهادة ميلاد عبر 31 فرعاً داخل الأمانة مجاناً .
 
وشدد الجبوبي على إحالة كل من يثبت إخلاله أو استلامه رسوم لشهادات الميلاد أو زيادات عن الرسوم للوثائق الأخرى، للتحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني.

وثمن دعم وتعاون السلطة المحلية  ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية و تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وفقاً للنظام والقانون.
سبأ
  المزيد من (محلي)
باليستي يدك شركة أرامكو و قنص 25 مرتزقاً وجندياً سعودياً خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة 20 مواطناً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
فعالية ثقافية بريمة بمرور ثلاث سنوات من الصمود (مكتمل)
مناقشة الاستعدادات لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود بصنعاء (مصحح)
الأحزاب السياسية بحجة تؤكد الاستعداد للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
مصرع وإصابة 15 من مرتزقة العدوان بعمليات قنص في البيضاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة بنقيل الخشبة في الضالع
مجلس التلاحم القبلي يدعو للمشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة حطب في الحديدة
اختتام دورة حول آثار العدوان وتداعياته على التعليم
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة حطب في الحديدة
[22/مارس/2018]
غارتان لطيران العدوان على منطقة كرش في لحج
[22/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على الحديدة
[22/مارس/2018]
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين وتدمير منزلين بغارات طيران العدوان
[22/مارس/2018]
استشهاد وإصابة 15 مواطنا بينهم نساء وأطفال بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[22/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by