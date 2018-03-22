الأحوال المدنية بالأمانة تصدر أكثر من 165ألف وثيقة خلال العام الماضي [23/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

أصدر مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعه بأمانة العاصمة صنعاء 165 ألفاً 559 وثيقة بقيمة 166مليوناً و464 ألف ريال خلال العام الماضي 2017م.



وأوضح مدير عام مكتب الأحوال المدنية بالأمانة العقيد فضل الجبوبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إصدار 91 ألفاً و 788 بطاقة شخصية وعائلية و ستة آلاف و 771 وثيقة زواج وطلاق بالإضافة إلى شهادات الوفاة .

وأشار إلى أنه تم منح 67 ألف شهادة ميلاد عبر 31 فرعاً داخل الأمانة مجاناً .



وشدد الجبوبي على إحالة كل من يثبت إخلاله أو استلامه رسوم لشهادات الميلاد أو زيادات عن الرسوم للوثائق الأخرى، للتحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني.



وثمن دعم وتعاون السلطة المحلية ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية و تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وفقاً للنظام والقانون.

سبأ