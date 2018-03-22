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آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 11:56:27ص
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باليستي يدك شركة أرامكو و قنص 25 مرتزقاً وجندياً سعودياً خلال الساعات الماضية
[23/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
قنصت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين و 23 مرتزقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية ، واستهدفت القوة الصاروخية شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي فيما دكت المدفعية مواقع وتجمعات الجنود والمرتزقة.
 
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى نوع بدر 1 على شركة أرامكو في نجران ، فيما دك سلاح المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عدد من المواقع بصحراء البقع قبالة منفذ الخضراء .
وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في موقع قشبة بعسير ، واستهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .
و لفت المصدر إلى مصرع وإصابة 15 مرتزقاً في عمليات قنص في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.
ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في مريس بمحافظة الضالع وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، كما تم قنص اثنين من المرتزقة في نقيل الخشبة .
وأشار المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات لمرتزقة العدوان في نقيل الخشبة ومعسكر حلم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .
وفي محافظة الجوف استهدفت وحدة القناصة أربعة من مرتزقة العدوان في جبهة حام الأعلى بمديرية المتون ، وتم قنص خامس شمال تبة القناصين بمنطقة الساقية .

وحسب المصدر أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في الحزم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبين المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة الهيجة بمديرية المصلوب وتم تدمير آلية عسكرية خلال العملية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أنه تم قنص أحد المرتزقة جنوب الساحل الغربي بمحافظة تعز ، ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة الخزان والغراء والقرون بجبهة الكدحة في مديرية المعافر أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ
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