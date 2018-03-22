استشهاد وإصابة 20 مواطناً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية [23/مارس/2018] محافظات - سبأ:

استشهد وأصيب 20 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد عشرة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر غارتين لطيران العدوان على منزل بمنطقة آل عامر في مديرية غمر بمحافظة صعدة.



ولفت المصدر إلى أن الطيران كثف غاراته على المحافظة إذ شن غارتين على مديرية باقم و غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز كما شن خمس غارات على منطقتي طيبة الاسم و الإمارة بمديرية كتاف.



وفي رازح شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحجلة وغمار ، واستهدف بغارتين منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح و منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثمان غارات على مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة استهدفت إحداها ناقلة محملة بالحطب في الخط العام بالمديرية ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على القاعدة البحرية و مثلها على منطقة الجبانة بمديرية الحالي .

وفي محافظة لحج استهدف طيران العدوان منطقة كرش بخمس غارات ثلاث منها على حمالة وغارتين على جبل شيفان والحويمي .

وذكر المصدر أن الطيران شن غارة على تبة التلفزيون بالعاصمة صنعاء ، و غارتين على وادي جارة في جيزان ، و غارة على موقع الطلعة في نجران .

سبأ