ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 23 - مارس - 2018 الساعة 11:56:27ص
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
الأحوال المدنية بالأمانة تصدر أكثر من 165ألف وثيقة خلال العام الماضي
باليستي يدك شركة أرامكو و قنص 25 مرتزقاً وجندياً سعودياً خلال الساعات الماضية
استشهاد وإصابة 20 مواطناً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
فعالية ثقافية بريمة بمرور ثلاث سنوات من الصمود (مكتمل)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استشهاد وإصابة 20 مواطناً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[23/مارس/2018] محافظات - سبأ:
استشهد وأصيب 20 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد عشرة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر غارتين لطيران العدوان على منزل بمنطقة آل عامر في مديرية غمر بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن الطيران كثف غاراته على المحافظة إذ شن غارتين على مديرية باقم و غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز كما شن خمس غارات على منطقتي طيبة الاسم و الإمارة بمديرية كتاف.

وفي رازح شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحجلة وغمار ، واستهدف بغارتين منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح و منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثمان غارات على مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة استهدفت إحداها ناقلة محملة بالحطب في الخط العام بالمديرية ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على القاعدة البحرية و مثلها على منطقة الجبانة بمديرية الحالي .
وفي محافظة لحج استهدف طيران العدوان منطقة كرش بخمس غارات ثلاث منها على حمالة وغارتين على جبل شيفان والحويمي .
وذكر المصدر أن الطيران شن غارة على تبة التلفزيون بالعاصمة صنعاء ، و غارتين على وادي جارة  في جيزان ، و غارة على موقع الطلعة في نجران .
سبأ
  المزيد من (محلي)
الأحوال المدنية بالأمانة تصدر أكثر من 165ألف وثيقة خلال العام الماضي
باليستي يدك شركة أرامكو و قنص 25 مرتزقاً وجندياً سعودياً خلال الساعات الماضية
فعالية ثقافية بريمة بمرور ثلاث سنوات من الصمود (مكتمل)
مناقشة الاستعدادات لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود بصنعاء (مصحح)
الأحزاب السياسية بحجة تؤكد الاستعداد للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
مصرع وإصابة 15 من مرتزقة العدوان بعمليات قنص في البيضاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة بنقيل الخشبة في الضالع
مجلس التلاحم القبلي يدعو للمشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة حطب في الحديدة
اختتام دورة حول آثار العدوان وتداعياته على التعليم
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة حطب في الحديدة
[22/مارس/2018]
غارتان لطيران العدوان على منطقة كرش في لحج
[22/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على الحديدة
[22/مارس/2018]
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين وتدمير منزلين بغارات طيران العدوان
[22/مارس/2018]
استشهاد وإصابة 15 مواطنا بينهم نساء وأطفال بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[22/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by