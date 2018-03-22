فعالية ثقافية بريمة بمرور ثلاث سنوات من الصمود (مكتمل) [23/مارس/2018] ريمة - سبأ :



نظم مكتب الثقافة بمحافظة ريمة اليوم صباحية شعرية تحت شعار " ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان ".



وفي الصباحية التي شارك فيها عدد من الأدباء والكتاب بالمحافظة .. أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والادارية محمد الوسد أهمية دور شعراء المحافظة في إبراز النضال والصمود الأسطوري والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان .



وفي الفعالية التي حضرها عدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأمين محلي الجبين ماجد أمين .. أشار مدير مكتب الثقافة بالمحافظة جمال الحيدري إلى الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المكتب ضمن خططه وبرامجه الثقافية للعام الجاري.



وأكد سعي المكتب لتنفيذ الخطط والبرامج الثقافية والتوعوية بما يعزز من صمود الجبهة الثقافية في مواجهة العدوان.

ولفت الحيدري إلى أن العدوان تسبب في تدمير التراث الثقافي والإنساني والحضاري في اليمن خلال السنوات الماضية.



وقدمت خلال الصباحية قصائد شعرية من قبل عدد من شعراء المحافظة عكست مستوى التحدي والصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان .

وتطرقت إلى توحيد الصفوف وتعزيز الاصطفاف للدفاع عن الوطن والتصدي لمخططات العدوان وإفشالها.



وأشاد السعراء في قصائدهم بالملاحم والبطولات التي حققها رجال الرجال في مواقع العزة والشرف ضد الغزاة والمعتدين .. معبرين وفي صور بلاغية عن بسالة الشعب اليمني وصموده أمام أعتى قوة إجرامية يقودها النظام السعودي .

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