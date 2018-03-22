[22/مارس/2018]
ريمة - سبأ :
نظم مكتب الثقافة بمحافظة ريمة اليوم صباحية شعرية تحت شعار " ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان ".
وفي الصباحية التي حضرها الوكيل المساعد للمحافظة محمد الوسد وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدير مديرية الجبين ماجد أمين .. أشار مدير مكتب الثقافة بالمحافظة جمال الحيدري إلى الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المكتب ضمن خططه وبرامجه الثقافية للعام الجاري.
وأكد سعي المكتب لتنفيذ الخطط والبرامج الثقافية والتوعوية بما يعزز من صمود الجبهة الثقافية في مواجهة العدوان.
ولفت الحيدري إلى أن العدوان تسبب في تدمير التراث الثقافي والإنساني والحضاري في اليمن خلال السنوات الماضية.
وقدمت خلال الصباحية قصائد شعرية من قبل شعراء المحافظة عكست مستوى التحدي والصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان .
وتطرقت إلى توحيد الصفوف وتعزيز الاصطفاف للدفاع عن الوطن والتصدي لمخططات العدوان وإفشالها.
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