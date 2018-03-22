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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 10:57:16م
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مناقشة الاستعدادات لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود بصنعاء (مصحح)
[22/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، الاستعدادات لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محمد بشير ووكلاء المحافظة فارس الكهالي وجبران غوبر وعبدالمغني داوود ومدراء المديريات والمشائخ .. أشاد رئيس الثورية العليا بدور قبائل ومشائخ ووجهاء المحافظة في الدفاع عن الوطن.

وثمن تضحيات أبناء محافظة صنعاء في مواجهة العدوان والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية وسخاءهم الكبير في رفد ميادين الوغى بعشرات القوافل الغذائية.

وأشار إلى الأهمية التي تكتسبها مشاركة أبناء المحافظة في الذكرى الثالثة للصمود في إيصال رسائل لدول تحالف العدوان باستمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته
بالإضافة إلى نقل صورة عن مظلومية الشعب اليمني.

فيما استعرض رئيس فرع المؤتمر الشعبي ووكلاء المحافظة وقيادات السلطات المحلية بالمديريات والمشائخ؛ الاستعداد للمشاركة في الفعالية المركزية يوم 26 مارس الجاري.

سبـأ
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