محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحزاب السياسية بحجة تؤكد الاستعداد للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود حجة - سبأ :

أكد لقاء بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال الصوفي، وقوف الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية والشعب اليمني في مواجهة العدوان.



وأشار المشاركون في اللقاء الذي ضم قيادات فروع الأحزاب السياسية بحجة، إلى أن ما يتعرض له الوطن من عدوان ومؤامرات لا تستهدف مكون أو فئة بعينها، بل تستهدف الشعب اليمني بكافة أطيافه ومكوناته، ما يتطلب تعزيز التلاحم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر المؤزر.



ولفت اللقاء إلى أن فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في حجة تستشعر مسئوليتها وتعمل مع قيادة المحافظة بما يخدم المصلحة العامة.



وفي اللقاء ثمن المحافظ الصوفي الدور الوطني للمكونات السياسية المناهضة للعدوان .



وأكد أن استشعار الجميع لمسئولياتهم وتماسك وحدة الصف، عزز من صمود الشعب خلال السنوات الثلاث والتي تعرض فيها الشعب اليمني ولا يزال لأبشع عدوان تشنه قوى الاستكبار العالمي.



ودعا المحافظ الصوفي المكونات السياسية إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية الخاصة بمرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان.



فيما أكدت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية على تماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحد في خندق الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وسيادة أراضيه.



كما أكدت الاستعداد لمشاركة الأحزاب والمكونات السياسية في فعالية الذكرى الثالثة للصمود يوم 26 مارس الجاري بميدان السبعين في العاصمة صنعاء.



حضر اللقاء وكيل المحافظة لشئون الإعلام والثقافة عادل شلي .

سبـأ [22/مارس/2018]سبـأ