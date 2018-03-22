ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 09:28:02م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
الأحزاب السياسية بحجة تؤكد الاستعداد للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
مصرع وإصابة 15 من مرتزقة العدوان بعمليات قنص في البيضاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة بنقيل الخشبة في الضالع
مجلس التلاحم القبلي يدعو للمشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
مصرع وإصابة 15 من مرتزقة العدوان بعمليات قنص في البيضاء
[22/مارس/2018]
البيضاء - سبأ :
قتل وأصيب 15 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء خلال الساعات الماضية.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة 15 مرتزقاً في عمليات قنص بجبهة ناطع.
سبـأ
المزيد من (محلي)
الأحزاب السياسية بحجة تؤكد الاستعداد للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة بنقيل الخشبة في الضالع
مجلس التلاحم القبلي يدعو للمشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة حطب في الحديدة
اختتام دورة حول آثار العدوان وتداعياته على التعليم
لقاء موسع لخطباء ومرشدي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء (مصحح)
إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة بالحزم في الجوف
وصول طائرة شحن تابعة لليونيسيف إلى مطار صنعاء الدولي
مناقشة الاستعداد للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
تكريم 36 طالباً وطالبة مثاليين بكلية العلوم الإدارية في جامعة إب
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة استهدفت ناقلة حطب في الحديدة
[22/مارس/2018]
غارتان لطيران العدوان على منطقة كرش في لحج
[22/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على الحديدة
[22/مارس/2018]
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين وتدمير منزلين بغارات طيران العدوان
[22/مارس/2018]
استشهاد وإصابة 15 مواطنا بينهم نساء وأطفال بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[22/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by