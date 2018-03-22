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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 09:28:02م
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مجلس التلاحم القبلي يدعو للمشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء
[22/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 دعا المشاركون في اللقاء الدوري لقيادات مجلس التلاحم الشعبي القبلي، المشائخ والوجاهات وأبناء قبائل اليمن إلى المشاركة الفاعلة والحشد المهيب في الذكرى الثالثة للصمود يوم الـ26 مارس الجاري بميدان السبعين بصنعاء.

وأكد البيان الختامي الصادر عن اللقاء، على أهمية المشاركة في هذه الفعالية بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان وإظهار قوة وصلابة الشعب اليمني وشموخه للعالم وقوى العدوان بصورة خاصة والتأكيد على أن اليمن عصي على الانكسار والذل والهوان.

وأشاد البيان بالإنجازات والملاحم البطولية لرجال الرجال في مختلف ميادين الشرف والعزة والكرامة وما يرافقها من تطور تصنيعي مواكب لمختلف المسارات لردع العدو وآخرها إصابة طائرة إف 15 في محافظة صعدة.

وأكدت قيادات مجلس التلاحم القبلي، أهمية تحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها دحر العدوان وتلقينه دروسا سيسطرها التاريخ بأحرف من نور.. داعية إلى المصالحة المجتمعية التي تعمق وحدة المجتمع وتماسك الجبهة الداخلية.

وجدد المجلس الدعوة للمغرر بهم العودة إلى جادة الصواب وحضن الوطن والاستفادة من العفو ورحابة صدر المجتمع اليمني.

وندد البيان بالممارسات الإجرامية للعدوان وانتهاكاته ومنها قتل الأسرى ودفنهم أحياء والتمثيل بجثثهم أحياء وأمواتا.

كما دعا البيان سفراء الدول الأوربية والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية وتوخي المصداقية في نقل الصورة الواقعية عن جرائم وانتهاكات العدوان إلى قيادات الدول والمنظمات والهيئات الدولية والحقوقية والإنسانية.

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