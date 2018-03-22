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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 09:28:02م
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لقاء موسع لخطباء ومرشدي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء (مصحح)
[22/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 ـنظم قطاع التوجيه والإرشاد ومكتبي الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم اللقاء الرابع الموسع للخطباء والمرشدين والثقافيين الدينيين بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان .

وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة عبدالعزيز البكير وأمين العاصمة حمود محمد عباد ورئيس لجنة التعبئة عبدالرحيم الحمران وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون لأمانة العاصمة ووزارة الأوقاف .. أكد أمين العاصمة أن العاصمة صنعاء ستشهد في الـ 26 من مارس الجاري أكبر تظاهرة لأبناء الشعب اليمني المشاركون فيها من مختلف المحافظات.

وقال" سيخرج الشعب اليمني ليعلن للعالم أجمع أن تحالف العدوان مهما تمادى في إجرامه لن يزيده إلا قوة وصلابة وصمودا".. مشيراً إلى أن اليمنيين يتصدرون المواجهة مع أكبر طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل وأتباعهم من الأعراب والمرتزقة .

وحث أمين العاصمة الخطباء والمرشدون على القيام بدورهم في التوعية بأهمية الخروج المشرف في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.

من جانبه أكد خالد المداني أن الشعب اليمني لن يظهر أمام العالم إلا قوياً عزيزاً ثابتاً وأصلب من الثلاث السنوات التي مضت من عدوان 17 دولة عليه .. لافتاً إلى أن اليمنيين سيظهرون قوتهم وبأسهم من خلال المشاركة المليونية في ميدان السبعين .

وأشار إلى أن أنظار العالم ستتجه إلى اليمن يوم 26 مارس للنظر إلى مدى صمود اليمنيين وقدرتهم وعزتهم بعد ثلاث سنوات من العدوان والحصار.

ولفت المداني إلى أن المشاركة الفاعلة ستعكس استمرار صمود وثبات الشعب اليمني وإصراره في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .

فيما أشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي والشيخ محمد العرشاني في كلمة عن محافظة صنعاء إلى أن دماء وأشلاء الأطفال والنساء والمجازر التي ارتكبتها تحالف العدوان بحق اليمنين ستكون وبالاً على دول العدوان.

وأكدا أن الخطباء والمرشدون يتناولون مظلومية الشعب اليميني من خلال خطاباتهم التوجيهية والتوعية في المساجد والمحافل الدينية والعلمية.

حضر اللقاء مدير مكتب الاوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب ومدراء الأوقاف والإرشاد بمديرات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدد من أصحاب فضيلة العلماء والمرشدين .

سبـأ
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