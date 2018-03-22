محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الاستعداد للمشاركة في الذكرى الثالثة للصمود بصنعاء صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء بصنعاء اليوم برئاسة وكيل القطاع الغربي أحمد الصماط، الاستعداد لمشاركة أبناء الحيمة الخارجية في الفعالية المركزية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب يحيى المطري ووكيل المحافظة عبدالمغني داوود ومشائخ وأعيان المديرية .. أكد الوكيل الصماط أهمية المشاركة الفاعلة في الذكرى الثالثة من الصمود تأكيدا على مواصلة الثبات في مواجهة العدوان.



فيما أشار مدير المديرية طلال غوبر إلى تفاعل أبناء المديرية في المشاركة بفاعلية في هذه الفعالية الهامة باعتبار ذلك واجبا وطنيا عرفانا بتضحيات الشهداء والجرحى من أبناء المديرية والمديريات الأخرى وكافة المحافظات في الدفاع عن عزة وكرامة الوطن.



بدوره لفت عضو المجلس المحلي منصور عبدالحق إلى استعداد أبناء الحيمة المشاركة في الذكرى الثالثة من الصمود ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال والغذاء .



إلى ذلك ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، استعداد القطاع التربوي في إحياء ذكرى مرور ثلاث أعوام من الصمود في مواجهة العدوان .



وأكد مدير مكتب التربية بصنعاء ضرورة مضاعفة الجهود والتوعية بأهمية الحشد والمشاركة في إحياء هذه الفعالية .

سبـأ [22/مارس/2018]سبـأ