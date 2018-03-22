الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان. استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل. تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً. فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.