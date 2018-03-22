[22/مارس/2018]
إب - سبأ :
كرّمت كلية العلوم الإدارية بجامعة إب اليوم 36 طالباً وطالبة مثاليين من مختلف الأقسام .
وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب أن التكريم يمثل رسالة مفادها أن القيم الأصيلة لابد وأن تكون مصاحبة للمعرفة و ينبغي أن يتحلى بها كافة الطلاب والطالبات .
وأكد أن كافة منتسبي الجامعة يجسدون أروع الأمثلة في التميز خاصة عقب تكريم جامعة إب بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية .
تخلل الحفل الذي حضره عميد الكلية الدكتور فؤاد العفيري ونائب عميد كلية القانون الدكتور معمر النظاري ورئيس قسم الإدارة العامة الدكتور جهاد السنباني ، عدد من الفقرات المعبرة .
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