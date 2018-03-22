محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء حاشد لأبناء مأرب بمرور ثلاثة أعوام من الصمود (مصحح) صنعاء - سبأ:



نظم أبناء محافظة مأرب اليوم لقاء حاشد ضمن فعاليات الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان تحت شعار ( يمن مستقل ..يمن مستقر).



وألقيت في اللقاء كلمات من قبل عضو المجلس السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي ووكيل المحافظة محمد محسن علوان والشيخ محمد بن سالم طعيمان أكدت في مجملها على أهمية الحضور المتميز والمشاركة الفاعلة لأبناء مأرب في الفعالية المركزية التي ستقام في ميدان السبعين بصنعاء .



وتطرقت الكلمات إلى جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام ، والإنتصارات الأسطورية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .



وأشارت إلى المواقف المشرفة لأبناء مأرب والتضحيات التي يقدمونها في جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن .



من جهتهم أكد أبناء مأرب استعدادهم لرفد الجبهات بالمقاتلين وكذا تجهيز قافلة غذائية متنوعة دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية تزامنا مع ذكرى مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



تخلل اللقاء فقرات فنية وقصائد وزوامل شعبية عبرت عن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم ومرتزقته وفشلهم طوال ثلاث سنوات.

سبـأ [22/مارس/2018]سبـأ