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مناقشة تحضيرات إحياء الذكرى الثالثة للصمود بالجوف
[22/مارس/2018] الجوف - سبأ:
ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام الملاحي، ضم مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء مديريات برط الثلاث، التحضيرات لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.
واستعرض الإجتماع السبل الكفيلة بمشاركة أبناء مديريات محور برط في الفعالية المركزية التي ستقام في 26 مارس الجاري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
وفي الإجتماع أكد المحافظ الملاحي أهمية المشاركة الفاعلة لأبناء المحافظة في الفعالية النركزية لإيصال رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني مهما تمادى العدوان في جرائمه.
وشدد على مضاعفة جهود المكاتب التنفيذية والقيادات المحلية بالمديريات والقيادات المجتمعية بما يعزز من الصمود والثبات في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.
وأقر الإجتماع تشكيل لجنة تحضيرية للتنسيق للوفود المشاركة في الفعالية المركزية بصنعاء وكذا تنظيم فعاليات توعوية وثقافية على مستوى المحافظة والمديريات.
كما أقر تسيير قافلتين الأولى غذائية والثانية طبية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف .
سبأ