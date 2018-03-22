[22/مارس/2018] ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمديرية مزهر محافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد الوسد الترتيبات النهائية للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري في الذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان الذي سيقام في العاصمة صنعاء .
واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الرئيسية وضم القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية بالمديرية آلية الحشد لإحياء هذه الذكرى بالمديرية .
و أكد وكيل المحافظة أهمية المشاركة في الفعالية لإيصال رسالة الشعب اليمني إلى العالم والمجتمع الدولي والتأكيد على استمرار الثبات والصمود في مواجهة العدوان .
سبأ