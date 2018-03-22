وقفة لأبناء مديرية ماوية بتعز في الذكرى الثالثة للصمود [22/مارس/2018] تعز - سبأ:

نظم أبناء مديرية ماوية بمحافظة تعز اليوم وقفة بمنطقة السويداء في الذكرى الثالثة للصمود في مواجهة العدوان.



والقيت في الوقفة التي حضرها عدد من المشائخ والشخصيات الأجتماعية، كلمات أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان والجهوزية لرفد جبهات العزة والشرف.. مؤكدة أن إرادة الشعب اليمني لن تنكسر مهما أوغل العدوان في جرائمه.



وأشارت الكلمات إلى أن هذا العدوان ما كان له أن يستمر لولا توفير الغطاء السياسي من أمريكا.



فيما أشاد مدير مديرية ماوية بمواقف أبناء المديرية المشرفة وما قدموه من تضحيات وكذا دعمهم للجبهات بالمال والرجال والسلاح .



وأدان بيان صادر عن الوقفة المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.. مشيداً بالصمود الأسطوري للشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية وما يحققونه من انتصارات.



وأكد البيان استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح.. لافتاً إلى ما تحققه القوة الصاروخية من إنجازات.



ودعا البيان إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى التي ستقام في الـ 26 من مارس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

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