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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 08:09:10م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
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أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  محلي
فعالية في العدين بإب بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
[22/مارس/2018] إب - سبأ:
نظمت اليوم بمديرية العدين محافظة إب فعالية شعبية وطلابية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

وفي الفعالية أشار وكيل المحافظة حارث المليكي إلى أن اليمنيين أذهلوا العالم  بصمودهم خلال ثلاثة أعوام.. داعياً إلى التفاعل مع  دعوة المجلس السياسي الأعلى للاحتشاد في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في الذكرى الثالثة للصمود.

وأكد استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال دفاعاً عن الوطن.
 
حضر الفعالية مدير عام مديرية العدين عباس فايع.
سبأ
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