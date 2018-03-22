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فعالية في العدين بإب بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
[22/مارس/2018] إب - سبأ:
نظمت اليوم بمديرية العدين محافظة إب فعالية شعبية وطلابية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
وفي الفعالية أشار وكيل المحافظة حارث المليكي إلى أن اليمنيين أذهلوا العالم بصمودهم خلال ثلاثة أعوام.. داعياً إلى التفاعل مع دعوة المجلس السياسي الأعلى للاحتشاد في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في الذكرى الثالثة للصمود.
وأكد استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال دفاعاً عن الوطن.
حضر الفعالية مدير عام مديرية العدين عباس فايع.
سبأ