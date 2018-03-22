محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح أربعة مشاريع مياه بمديريتي ريده وجبل يزيد في عمران







افتتح وكيل محافظة عمران المهندس أمين فراص اليوم أربعه مشاريع مياه في مديريتي ريده وجبل عيال يزيد .



حيث افتتح الوكيل فراص ومعه مدير عام فرع هيئة مشاريع مياه الريف المهندس كمال الماخذي ومدير عام مكتب التخطيط المهندس محمد الوادعي وممثلي المجلس النرويجي للاجئين ، مشروع إعادة تأهيل وترميم أنظمة الإمداد للمياه في بيت داعر ومشروع صربات بمديرية ريدة وكذلك مشاريع تأهيل مياه بيت وهفان ومنطقه الحجار بمديرية جبل عيال يزيد بتمويل من المجلس النرويجي للاجئين بتكلفة إجمالية بلغت 96 ألف دولار .



وفي الافتتاح أشار الوكيل إلى أهمية هذه المشاريع التي يستفيد منها خمسة آلاف وثلاثمائة نسمة ، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المشاريع ومكوناتها من شبكات توزيع المياه ووحدات الضخ وخزانات ومباني التشغيل.



وثمّن دور المجلس النرويجي للاجئين و تعاونه مع السلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية بالمحافظة خاصة المشاريع المستدامة التي يستفيد منها عدد كبير من أبناء المحافظة .



ولفت وكيل المحافظة إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع مماثلة لمياه الشرب من خلال ما ستتبناه المحافظة والمجلس النرويجي للاجئين من خطط وبرامج في هذا الجانب.

سبأ [22/مارس/2018] عمران - سبأ:سبأ