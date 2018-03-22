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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 08:17:44م
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أسر شهداء آل الكبسي يسيرون قافلة للمرابطين في الجبهات
[22/مارس/2018] صعدة - سبأ:
سيّرت أسر شهداء آل الكبسي بصنعاء اليوم قافلة غذائية ومالية للجيش واللجان الشعبية بالتزامن مع الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.
وفي الوقفة القبلية التي نظمت على هامش تسيير القافلة .. ثمن رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي مبادرة أسر شهداء آل الكبسي في تقديم هذه القافلة الغذائية والمالية للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة.
وأشاد بالمبادرات الطيبة للأسر التي تقدم الغالي والنفيس وتسهم في رفد جبهات الشرف والبطولة بقوافل الدعم الغذائية والمالية والرجال والعتاد .. وقال " نقف اليوم مع قافلة العطاء لأسر شهداء آل الكبسي الذين قدموا أبنائهم في الدفاع عن الوطن قبل أموالهم، فهم كغيرهم من أبناء الشعب اليمني يقدمون قوافل العطاء والبذل من أجل الوطن". 
وأشاد محمد علي الحوثي بجهود كل من ساهم في تقديم قوافل عن الشهداء والذي يؤكد على  الوعي في تجسيد التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .
وأضاف " إن آل الكبسي وغيرهم من الأسر يقدمون أموالهم كما قدموا أبنائهم ونحن على علم أنهم ينفقون من أجل نصرة المستضعفين وما أجمل الإنفاق في سبيل الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وما أسواء الإنفاق من أجل الأمريكان وأعداء الأمة ".
فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن عبدالفتاح الكبسي وعبدالله عبدالرحمن الكبسي ومحسن المحاقري إلى أن القافلة التي سيرتها أسر شهداء آل الكبسي تعد أقل ما يمكن تقديمه لمن يقدمون أرواحهم في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله.
واعتبروا تقديم هذه القافلة عن أسر شهداء آل الكبسي، تحمل رسائل للعدو والعالم باستمرار صمود الشعب اليمني وكذا صمود أسر الشهداء في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ودعوا كافة أبناء اليمن إلى المساهمة في رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد وتقديم قوافل الخير والعطاء للمرابطين وأسرهم .
تخلل الوقفة قصيدتان للشاعر هائل النقيب وأبوجبريل الحروي .
سبأ
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