[22/مارس/2018] الحديدة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، الجوانب المتعلقة بتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وأكد المحافظ الهيج في الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة ومدير فرع شركة الغاز والغرفة التجارية وتجار ومستوردي الغاز، أهمية التعاون والتنسيق بين فرع شركة الغاز الجهات المعنية لتوفير مادة الغاز المنزلي وتأمين احتياجات السوق المحلية بكميات كافية .
وشدد على ضرورة وضع الآلية المناسبة لإيصال ناقلات الغاز إلى المحافظة وتفريغها في المحطات وتوزيع الغاز بشفافية بما يضمن عدم إتاحة المجال أمام المحتكرين لاستغلال الوضع الراهن وتضييق الخناق على الموطن.
وأقر الاجتماع تكليف مدير مكتب الصناعة والتجارة بمتابعة واستيفاء بيانات قاطرات الغاز وسائقيها من خلال غرفة العمليات المعدة لهذا الغرض بهدف تذليل أي صعوبات قد تعترضها.
سبأ